Фото: maggiedaleypark.com

Открытый кубок Алтайского края по скалолазанию памяти Олега Язовского проходит в Барнауле в субботу, 17 ноября. Об этом пишет "Катунь 24".

В соревнованиях среди детей будут участвовать свыше 100 спортсменов Алтая, а также скалолазы из Кемерово, Новокузнецка, Томска, Новосибирска.

Участники разбиты на три группы: 2005−2006 годы рождения, 2007−2008 и 2009 и младше.

Мероприятие проходит в спорткомплексе "Первый" по адресу: улица Водников, 1е (поселок Затон) с 9:00.

В воскресенье, 18 ноября, юный скалолазы будут соревноваться на скорость в центре активного отдыха "Баламут" по адресу: проспект Социалистический, 23.

Олег Язовский - кандидат в мастера спорта по скалолазанию, основатель краевой федерации скалолазания, ее бессменный глава с 2007 по 2017 годы. В декабре 2017 года 56-летний Язовский скончался. При его участии было построено порядка десяти скалодромов, а воспитанники скалолаза не раз становились победителями и призёрами соревнований различного уровня, вплоть до всероссийского.