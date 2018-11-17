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Армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заместителя командующего войсками генерал-лейтенанта Александра Вязникова.

В присутствии свыше 90 представителей военных атташатов 67 государств он рассказал об истории и развитии этого рода войск.

"Прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства", — цитирует агентство его слова.

Вязников отметил, что развитие мобильной компоненты ВС продолжается "для нейтрализации возможных угроз".

По его словам, наземный компонент в дальнейшем будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны. Вязников добавил, что данные подразделения будут обладать интегрированными возможностями по борьбе с противником.