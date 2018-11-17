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Аргентинские ВМС заявили, что пропавшая в ноябре прошлого года подлодка "Сан-Хуан" найдена. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт ВМС.

"Минобороны и ВМС Аргентины сообщают, что после обследования пункта номер 24, найденного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки "Сан-Хуан", — цитирует агентство текст сообщения.

Ранее появилась информация, что в районе, где год назад исчезла подлодка компания Ocean Infinity из США, специализирующаяся на разных технологиях проведения подводных работ, обнаружила крупноразмерный предмет длиной около 60 метров. К месту находки направили судно Seabed Constructor для обследования его с помощью управляемого подводного аппарата.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября прошлого года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с подлодки сообщили об аварии.

На борту "Сан-Хуана" находились 44 человека, включая первую в истории Аргентины женщину-подводника Элиану Марию Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Операция по спасению экипажа завершилась через 15 дней после пропажи подлодки.