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Тверской суд Москвы накануне, 16 ноября, заключил под стражу на два месяца экс-депутата Госдумы от КПРФ предпринимателя Леонида Маевского. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Собеседница агентства уточнила, что Маевский будет находится под стражей до 14 января 2019 года.

Экс-парламентария подозревают в совершении вымогательства имущества в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет колонии.

Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (1999-2003 годы), ранее возглавлял компанию, которая владела контрольным пакетом "Мегафона".