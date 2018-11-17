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В Японии обнаружили одну их самых ранних работ Уолта Диснея — двухминутный мультфильм про кролика Освальда, который считался потерянным. Его нашли в префектуре Осака, пишет РБК, ссылаясь на Би-би-си.

Мультфильм Neck'n'Neck (переводится как "В равном положении") на протяжении 70 лет хранился у японца Ясуши Ватанабэ. Сейчас мужчине 84 года, работу Диснея он купил в подростковом возрасте за 500 йен (около 300 рублей по текущему курсу).

Ватанабэ понял, какую ценность представляет мульфильм, когда прочитал книгу Дэвида Боссерта "Счастливый кролик Освальд: В поисках утерянных мультфильмов Диснея", которая была опубликована в 2017 году.

"Архив Уолта Диснея" в США подтвердил газете The Asahi Shimbun подлинность картины. "Мы были очень рады узнать, что копия утерянного фильма существует", — цитирует издание слова главы архива Беки Клайн.

"Я был поклонником Диснея много лет, поэтому я счастлив, что смог сыграть в этом роль", — заявил Ватанабэ в разговоре с газетой.

Аниматоры Уолт Дисней и Аб Айверкс придумали кролика Освальда в 1927 году. Это был первый анимационный персонаж Диснея, всего с Освальдом было создано порядка 30 мультфильмов. Права на Освальда у Диснея отсудила студия Universal, после чего он придумал Микки Мауса.

По сюжету мультфильма Neck'n'Neck собака-полицейский на мотоцикле преследует кролика Освальда и его подругу, находящихся на свидании в машине. Сейчас картина находится в фильмотеке Kobe Planet Film Archive в префектуре Хиого.