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В московском районе Капотня загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по столице.
Уточняется, что информация о возгорании поступила в 7:26 по московскому времени. "Пожар возник на территории НПЗ в Капотне. Специалисты МЧС прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня", — цитирует агентство слова собеседника.
Источник в экстренных службах уточнил, что пожару на заводе (ОА "Газпромнефть") присвоен второй номер сложности. "Происходит факельное горение в цехе установки крекинга", — добавил он.
В штабе пожаротушения агентству рассказали, что пожар тушат 161 человек, пока огонь не локализован, сохраняется угроза его распространение.
По предварительным данным, никто в результате произошедшего не пострадал.
Комментарии
До сих пор все в дыму