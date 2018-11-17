Фото: пресс-служба "Союзмультфильма"

В следующем году в мультсериале "Возвращение в Простоквашино" появится новая героиня, к которой у почтальона Печкина возникнет романтическая привязанность. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на директора "Союзмультфильма" Бориса Машковцева.

Он уточнил, что в мультсериале появится еще один взрослый персонаж — няня Веры Павловны. Между ней и почтальоном Печкиным возникнут "какие-то теплые отношения". "В конце концов наш почтальон это заслужил", — заключил Машковцев.

Уточняется, что романтическая линия появится во втором сезоне сериала, в 2019 году.

Напомним, "Возвращение в Простоквашино" — это продолжение вышедшего 40 лет назад советского мульфильма по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".

Всего с 2018 по 2020 год выйдет 30 серий продолжительностью по шесть с половиной минут.