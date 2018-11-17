Фото: imas.az

Сотрудникам "Аэрофлота" запретили пользоваться в рабочее время в офисах смартфонами, которые позволяют делать фото, видео- и аудиозаписи. Это следует из приказа гендиректора компании Виталия Савельева, передают "Ведомости".

Отмечается, что ранее фото приказа опубликовал в Twitter председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский. Представитель "Аэрофлота" подтвердил информацию о принятии приказа, добавив, что это сделано в рамках закона и с целью "охраны информационной безопасности в компании с госучастием".

"Последний информационный вброс, а именно фото данного приказа, сделан с применением камеры мобильного телефона, что свидетельствует о правильности решения", — подчеркнул собеседник издания.

В тексте приказа, который размещен Алешковским, сказано, что использовать мобильные телефоны с функциями аудио- и видеозаписи, а также фотосъемки разрешено только работникам, которые занимают определенные должности.

Топ-менеджеры авиакомпании должны ознакомить работников с приказом под роспись, а также проводить контрольные мероприятия и привлекать к дисциплинарной ответственности нарушителей. Контроль за исполнением приказа возложен на гендиректора по административному управлению "Аэрофлота" Василия Авилова.