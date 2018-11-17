Фото: inroshal.ru

Минобрнауки Алтайского края взяло на контроль организацию питания в школах и детсадах. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что ведомство вместе с муниципальными органами управления образованием и управлением Роспотребнадзора по краю контролирует организацию питания в образовательных организациях. Главы муниципальных органов управления образованием, в учреждениях которых выявили нарушения при организации питания, 21 ноября будут заслушаны на селекторном совещании, которое организует алтайское Минобрнауки.

В пресс-службе ведомства добавили, что на совещание приглашены специалисты краевого Роспотребнадзора. "Межведомственный подход, участие родительской общественности в контрольных мероприятиях, постоянное обновление технологической базы школьных столовых, столовых дошкольных учреждений позволяют не допустить чрезвычайных происшествий с детьми при организации питания и в учебном году и в летний период — в лагерях дневного пребывания", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данный вопрос находится на постоянном контроле ведомств. Так, в первой четверти были проверены 92 школы и детсада (более 5% от общего числа). В целях устранения выявленных нарушений, кроме административной ответственности, приняты и управленческие меры. Так, в адрес администраций городов и районов направлены письма Минобрнауки с рекомендациями по системному улучшению качества питания детей.