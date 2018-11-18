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Снегопады и метели: прогноз погоды в Алтайском крае на 18 ноября

, ИА "Амител"
Осадки в этот день ожидаются на большей части территории региона

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Снегопады ожидаются в Алтайском крае в воскресенье, 18 ноября, сообщает региональный Гидрометцентр.

"На большей части территории снег, местами слабая метель, на дорогах гололедица", — информируют синоптики.

Дневные температуры в крае составят -3...-8 градусов. Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду, с усилением по югу до 12 метров.

В Барнауле временами снег, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице -5...-7 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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