Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Снегопады ожидаются в Алтайском крае в воскресенье, 18 ноября, сообщает региональный Гидрометцентр.

"На большей части территории снег, местами слабая метель, на дорогах гололедица", — информируют синоптики.

Дневные температуры в крае составят -3...-8 градусов. Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду, с усилением по югу до 12 метров.

В Барнауле временами снег, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице -5...-7 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.