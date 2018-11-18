Фото: krestianin.ru

Карантин из-за вспышки бешенства ввели на одной из ферм на территории Романовского района Алтайского края.

Соответствующий документ подписал на этой неделе губернатор Виктор Томенко.

В постановлении отмечается: "Установить на территории молочно-товарной фермы СПК "Колос", расположенной в 400 метрах от пос. Майский Романовского района Алтайского края (с северо-восточной стороны), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством".

Краевому управлению ветеринарии поручено обеспечить организацию ограничительных мероприятий, а также разработать план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Напомним, что подобные меры в связи со вспышками бешенства периодически применяются в населенных пунктах Алтайского края.