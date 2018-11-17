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Уголовное дело возбудили в Горно-Алтайске после того, как женщина забрала чужие деньги из банкомата. Об этом пишет портал "Новости Горного Алтая", ссылаясь на пресс-службу МВД по Республике Алтай.

Уточняется, что в полицию обратилась жительница Горно-Алтайска, рассказав, что неизвестные украли у нее 6,5 тысячи рублей из банкомата в одном из городских ТЦ. Женщина снимала деньги, говорила по телефону и, увлекшись разговором, после завершения операции забрала только карту. Когда она вспомнила про деньги — их кто-то уже забрал.

Полицейские выяснили, что деньги достались жительнице села Анос Чемальского района, которая стояла в очереди к банкомату за потерпевшей. Женщина увидела чужие деньги в банкомате и не попыталась вернуть их, а положила в сумку и покинула магазин.

На эти деньги подозреваемая купила лекарства, школьные принадлежности и учебные пособия своему ребенку, а после этого уехала в Анос.

Уточняется, что подозреваемая уже призналась в совершении преступления. По факту кражи возбуждено дело.