Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий назвал слова года в России. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва".

Словом года стал "шпиль", а следом за ним расположилось слово "пенсионный".

По словам Осадчьего, на выбор слов влияли ощутимый рост частоты их использования в этом году и наличие символического смысла, значимого для общества. На основе слова "шпиль" в 2018 году появились мемы и шутки, которые отразили ироническое отношение россиян к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери.

Слово "пенсионный" попало на второе место, поскольку пенсионная реформа стала одним из главных событий года в стране. "Это мой личный выбор: слово года — "шпиль", на втором месте — "пенсионный", — заключил ученый.

Также Осадчий отметил, что на выбор слова больше всего влияют соцсети.