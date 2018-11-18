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Алтайский край остается субъектом России, который теряет людей из-за постоянного миграционного оттока – за три квартала текущего года регион по этим причинам не досчитался 3942 человек.

Данные о миграционных процессах в регионе за январь – сентябрь 2018 года опубликовал Алтайкрайстат.

Согласно информации статистического ведомства, из Алтайского края в этот период уехали 29 849 человек, а прибыли в регион 25 907 человек. Таким образом, в крае продолжает сохраняться отрицательный миграционный баланс.

При этом все же необходимо отметить, что миграционный отток в регионе сталь меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если за девять месяцев 2017 года край недосчитался 5078 человек, то в этом году эта цифра меньше – 3942 человека.

Также напомним, что по показателю миграционного оттока населения Алтайский край является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе.