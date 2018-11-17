Фото: youtube.com

Канал "Звезда" опубликовал кадры имитации дозаправки истребителя Су-57, снятые из кабины Су-30СМ, а также с рампы военно-транспортного самолета Ан-12. Об этом пишет РИА Новости.

В ролике видно, как Су-57 подходит на минимальное расстояние к Ан-12 и выпускает штангу.

Журналист канала отметил, что в момент заправки самолеты шли так близко, что было видно лицо летчика-испытателя, закрытое кислородной маской.

Отмечается, что имитация дозаправки длилась около десяти минут.

Су-57 — новейший российский многофункциональный истребитель, который разрабатывает ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, а также для разрушения системы управления действиями авиации противника.