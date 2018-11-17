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Аналитическое агентство ТурСтат узнало, какие курорты пользуются популярностью у российских студентов. Перечень составлен по итогам опроса, прошедшего накануне Международного дня студентов, 17 ноября.

В топ-5 популярных курортов вошли Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, Ялта в Крыму, Светлогорск в Калининградской области, а также Зеленогорск и Сестрорецк в Курортном районе Петербурга.

За Сочи проголосовали 33% респондентов, за Геленджик — 28%, Ялта, Светлогорск и курорты Петербурга получили по 13%.

Уточняется, что студенческий туризм в РФ оценивается более 3 млн человек, состоящих в основном из миллениалов из поколения 1990-х.

В сообщении уточняется, что под студенческим туризмом понимаются туры и самостоятельные поездки студентов на отдых и для обучения.