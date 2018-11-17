Фото: Mash

Грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом на железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области. Жертвами аварии стали четыре человека, еще трое пострадали, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Авария произошла в субботу, 17 ноября, около 12:00 по местному времени.

По словам собеседницы агентства, рейсовый автобус ехал по маршруту Саратов-Уральск. Он столкнулся с поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Всего в автобусе находилось семь человек.

Уточняется, что железнодорожные пути в результате ДТП не повреждены, на движение поездов инцидент не повлияет.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.