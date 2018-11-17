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Крым в течение этого года посетят свыше 6,5 миллиона человек, что станет историческим рекордом для полуострова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

Чиновник отметил, что, согласно данным на 1 сентября, Крым уже посетило свыше 6,3 миллиона человек, что на треть превышает показатели за аналогичный период 2017 года.

По мнению главы Ростуризма, рост турпотока связан с улучшением транспортной доступности, логистики, открытием нового аэропорта и автомобильного движения по Крымскому мосту.

"Мы надеемся, что до конца года общее число гостей, посетивших Крым, составит более 6,5 миллиона человек", — заявил Сафонов, отметив, что озвученные цифры уже являются абсолютным рекордом.