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Морозы и метель придут в Алтайский край в воскресенье, 18 ноября. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.

Так, на протяжении суток на большей части региона будет идти снег, местами слабая метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов ниже нуля, в восточных и предгорных районах при прояснении — до -13...-18. Днем потеплеет до -3...-8 градусов.

В Барнауле в этот день временами будет идти снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью будет равна -9...-11 градусам, днем — от 5 до 7 ниже нуля.

Ветер в этот день будет дуть южный, от 2 до 7 метров в секунду, по югу края ожидается усиление до 12 метров.