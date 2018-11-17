Фото: express-k.kz

Сотрудники ГИБДД Залесовского района проводят проверку по факту аварии, жертвами которой стали два человека, в том числе ребенок. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел в 13:20 субботы, 17 ноября, на 51 километре трассы "Алтай-Кузбасс". За рулем иномарки Toyota Corolla находилась 33 летняя женщина, она ехала со стороны Барнаула в сторону Кемеровской области. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и столкнулась с движущимся по "встречке" грузовым тягачом, которым управлял мужчина 1995 года рождения.

В результате ДТП водитель иномарки и пассажир, семилетняя девочка, погибли на месте.

На место аварии незамедлительно выехали полицейские. Они проводят проверку по факту ДТП, выясняют обстоятельства инцидента.