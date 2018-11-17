Фото: vk.com

В Барнаульском магазине "Леруа Мерлен" сработала пожарная сигнализация, людей эвакуировали. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте" в субботу, 17 ноября.

Уточняется, что инцидент произошел в магазине, расположенном на Павловском тракте.

В сети появилась запись с места событий. На ней видно, что на место прибыли пожарные. Снаружи огня или задымления не наблюдается.

По словам очевидцев, сигнализация сработала в помещении из-за короткого замыкания, от которого возникло задымление.

Никто в результате инцидента не пострадал..