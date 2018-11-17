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Петербургские полицейские проводят проверку в связи с заявлением гражданки одного из государств СНГ о том, что из городской больницу у нее похитили двухмесячного ребенка. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на РИА Новости и источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что женщина родила ребенка по чужим документам. Новорожденный оказался болен, поэтому его перевели из роддом на лечение в больницу. В результате младенец был похищен из медучреждения.

Теперь полицейские выясняют, кто это был. Согласно одной из версий, ребенка забрала женщина, которая числится его мамой по документам.

Также стражам порядка придется выяснить, как настоящая мать ребенка смогла родить его по чужим документам.

Уточняется, что инцидент произошел в одной из клиник Московского района Санкт-Петербурга.