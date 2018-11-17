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Техасес Кристофер Прекопия смог доказать невиновность в инкриминируемом ему преступлении с помощью селфи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на KVUE.
Молодого человека обвинили в покушении на бывшую девушку. Она обратилась в полицию, заявив, что Прекопия якобы вломился к ней в дом, избил и вырезал крест на ее груди канцелярским ножом.
Несмотря на то, что обвинение строилось только на словах пострадавшей, а Прекопия настаивал, был в тот вечер с семьей, его арестовали. Сторона обвинения требовала для мужчины 99 лет лишения свободы. Позднее родственники смогли добиться, чтобы его выпустили под залог в 150 тысяч долларов.
Доказать невиновность Прекопия смогла его мать. Она вспомнила, что в день нападения на девушку они вместе ужинали в отеле, находившимся в 65 километрах от места преступления. Тогда же они сделали селфи и выложили снимок в соцсети, в частности, Кристофер опубликовал фото с геолокацией в Facebook. Этот снимок убедил полицию, что в предполагаемый момент нападения он был совсем в другом месте.
Позднее стало известно, что обиженная девушка выдумала историю, чтобы отомстить бывшему парню. При этом непонятно, действительно ли на девушку было совершено нападение, или она сама нанесла себе порезы.
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