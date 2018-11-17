Фото: ntv.ru

Жители Барнаула — Жанна Викторова с дочкой и Олег Викторов — разделили оградительной лентой общую квартиру площадью 32 "квадрата" пополам. Женщине заходить на территорию мужа запрещено, рассказывает канал НТВ.

Отмечается, что однокомнатную квартиру Викторовы взяли в ипотеку, когда состояли в браке. Каждому по договору купли-продажи принадлежит 1/2 доли. После развода мужчина съехал с квартиры, однако потребовал арендную плату за пользование его частью жилья. Продать свою часть экс-супруге или подарить ребенку мужчина отказался.

"Я предлагала выплатить ему компенсацию за вложенные в ипотеку деньги по чекам и переоформить кредит на себя. Вместо этого он засыпал меня исками об оплате аренды за пользование своей долей в квартире", — рассказала женщина журналистам.

Олег Викторов отмечает, что благодаря досрочным платежам смог сократить ипотеку на десять лет. Но теперь супруга не разрешает ему видеться с ребенком.

Вопрос с квартирой в результате решала выездная судебная комиссия, которая разделила жилье красно-белой лентой на пропорциональные части. Отмечается, что Жанна Викторова уже проиграла один иск на взыскание платы за аренду жилья и должна выплатить экс-супругу 50 тысяч рублей. Поскольку женщина не смогла погасить долг по исполнительному листу, приставы арестовали ее машину. Тем не менее, супруг попытался подать еще один иск с тем же требованием, однако коллегия его отклонила, заявив, что не нашла доказательств пересечения чужой территории матерью или ребенком.

Адвокат женщины считает, что в квартире нельзя выделить долю, нельзя жилье разделить, а значит, арендные правоотношения в принципе невозможны