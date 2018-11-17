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Гражданина Российской Федерации не пропустили через пограничный контроль киевского аэропорта "Жуляны" и запретили въезд на Украину сроком на три года из-за георгиевской ленты на ручке его чемодана. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в пункте пропуска "Жуляны" во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Белоруссии пограничным нарядом был обнаружен чемодан, на ручке которого находилась антиукраинская символика, а именно — георгиевская лента. Позднее был установлен владелец чемодана, им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл на Украину с частным визитом, — говорится в сообщении. — Символика, с которой ехал россиянин, запрещена на Украине, поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года".

Использование георгиевской ленты на Украине было запрещено на законодательном уровне 15 июня 2017 года. За публичную демонстрацию ленты предполагается штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) и ее конфискация. За повторное нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток. Такое наказание не касается ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.