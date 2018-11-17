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Число погибших при столкновении поезда и автобуса в Озинском районе Саратовской области увеличилось до пяти. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Озинского муниципального района Антонину Галяшкину.

По словам консула Республики Казахстан в Астрахани Каната Шеккалиева, все погибшие были гражданами Узбекистана. Другие пострадавшие — водитель и его помощник — являются гражданами Казахстана. Их доставили в больницу района, они находятся в тяжелом состоянии, но в сознании.

"Врачи работают. Дополнительно по поручению губернатора Саратовской области выехали хирурги, другие необходимые специалисты, они на пути в больницу. Возможно, будет транспортировка, если состояние позволит, в областную больницу в город [Саратов]", — цитирует агентство слова Шеккалиева.

Он отметил, что личности граждан установлены. Также Шеккалиев уточнил, что автобус был не рейсовым, а заказным. "Возможно, они сами заказали и хотели проехать через Казахстан на родину", — предположил он.

Напомним, ранее сообщалось о четырех жертвах ДТП и троих пострадавших. Всего в автобусе находилось семь человек.

В Госавтоинспекции России сообщили, что водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд на красный свет светофора.

Машинисты грузового поезда при столкновении не пострадали, локомотив сильных повреждений не получил.