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Известный музыкант, исполнитель суперхита "Плачет девушка в автомате", Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет, сообщает RT, ссылаясь на концертного директора Александра Сидоренко.

Отмечается, что у артиста остановилось сердце.

Евгений Осин хорошо известен, как исполнитель таких песен, как: "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Попутчица".

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В свое время он играл в группах "Николай Коперник", "Альянс" и пробовался вокалистом в известный коллектив "Браво". После этого он занялся сольной карьерой.