Вместо резиденции Деда Мороза в Алтайском крае появится интерактивный парк "Сказочный край". Помимо терема зимнего волшебника в парк войдет множество других интересных сказочных проектов, рассказала ИА "Амител" руководитель проекта Алтайская резиденция Деда Мороза Олеся Лободина.

Изменится и дислокация резиденции. Кстати, в парке "Лесная сказка" терем Деда Мороза уже разобран и перевезен на новое место.

"Мы нашли по-настоящему волшебное место. Это лесной массив рядом со Штабкой. Это и лес и река рядом и просто очень красиво. Туда уже перевезли наш терем Деда Мороза", — рассказала Олеся.

"Сказочный край" будет занимать площадь в несколько гектаров. Отметим, задумки у авторов проекта по-настоящему масштабные и если они будут реализованы, то новая сказочная территория в Алтайском крае составит весьма серьезную конкуренцию даже знаменитейшей резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Сам терем Алтайского Деда Мороза станет больше и еще красивее и сможет вместить гораздо больше гостей, нежели раньше. Но кроме этого в парке будут и другие не менее волшебные места.

Например, планируется создание интерактивного музея "Дом Сказок". "Здесь будет располагаться музей сказочных предметов и каждый год будет жить новая сказка", — рассказывает Лободина.

Свой домик в "Сказочном крае" появится также у другой знаменитой героини русских народных сказок — Бабы Яги. Она также будет привечать гостей, знакомить с традициями нашего народа.

Планируют построить в сказочном парке настоящую "Фабрику Деда Мороза", где маленькие любознайки смогут увидеть, как Дед Мороз делает подарки к празднику и даже смогут сами научиться творить чудеса своими руками.

А дойти до всего можно будет по тропе Сказок, где на каждом шагу путника будут подстерегать волшебные сюрпризы и встречи с героями любимых сказок. И даже – провалиться в подземелье Кащея Бессмертного. Причем подземелье будет по-настоящему под землей. Ну и конечно, обстановка там тоже будет в духе этого замечательного злодея.

Ну а после всех приключений тропа доведет до уютного кафе "Бабушкины сказки". И будет это не обычное кафе, где вкусно накормят, но и расскажут сказку, научат чему-то новому – вязать, вышивать, плести, мастерить, готовить и печь. Потому как формат этого заведения – кафе-мастерская. А работать здесь будут бабушки, или, как отмечено в проекте, люди "серебряного возраста". Меню кафе будет составлено по литературным источникам и традиционным рецептам кухонь разных народов.

При кафе будет открыта лавка, где можно будет приобрести сувениры и сказочную выпечку.

Одной из самых ярких достопримечательностей сказочного дома будет являться интерактивная карта "Сказочных объектов России". Цель ее создания – это познакомить гостей и жителей края со всеми сказочными туристическими объектами России

Запуск данных проектов будет поэтапным и намечен на 2019 – 2022 годы. Официальная презентация проекта назначена на 18 ноября 2019 года.

Сейчас же авторы проекта ищут инвесторов. Они уверены, что интерактивный парк "Сказочный парк" — привлекательный туристический объект, который всегда будет вызывать большой интерес.

"Формат проекта перспективен, актуален, а главное привлекателен для туристов всего Сибирского ФО и Алтайского края. Проект несет в себе также экономическую составляющую и представляет собой вариант выгодного освоения территории на основе создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационного бизнеса", — отмечают авторы.

Напомним, Алтайская резиденция Дедам Мороза открылась в 2012 году. За 5 лет музей сказок и волшебства стал туристической достопримечательностью для гостей Алтайского края и любимым местом для барнаульцев. Сюда приезжают гости из разных уголков края и регионов России. Побывали в гостях у Алтайского Деда мороза жители из Казахстана, Китая, Германии, Америки, Франции, Москвы¸ Санкт – Петербурга, Владивостока.

Российский Дед Мороз дважды лично посещал Алтайскую резиденцию деда Мороза и высоко оценил качество предоставляемых услуг и потенциал проекта.

В Октябре 2017 года – проект "Интерактивный музей – театр "Алтайская резиденция Деда Мороза" внесен в реестр Сказочных туристических объектов России.

Сейчас резиденция временно находится в ТЦ "Праздничный" и сегодня, 18 ноября, здесь проходит официальное открытие резиденции и большой праздник по случаю Дня рождения Деда Мороза. Тех, кто не успел приобрести билет на торжество в резиденцию, смогут побывать на празднике на пешеходной улице Мало-Тобольская с 11.00 до 14.00.

Главный волшебник наградит победителей краевого творческого конкурса "Чудеса из новогоднего мешка". А самому Деду Морозу в подарок вручат кафтан, расписанный художниками по мотивам рисунков алтайских ребятишек.

На празднике приготовлено множество чудес: сказочно-развлекательные и интерактивные зоны, квесты, игротеки, катание на маламутах и фотозоны.

Кроме Деда Мороза гостей будут развлекать и другие сказочные герои.