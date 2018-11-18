Фото: kino.prim.land

Авторы мультсериала "Маша и Медведь" и посольство РФ в Британии прокомментировали статью в газете Times о наличии пропаганды в мультипликации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее издание написало, что критики назвали мультсериал элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы".

В частности, газета цитировала профессора Букингемского университета Энтони Глиса, указавшего на напористость и решительность Маши. Профессор считает, что "не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет".

"Важная проблема была поднята @thetimes сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"?" — цитирует агентство сообщение в Twitter-аккаунте посольства.

Дипломаты с сарказмом предложили такие решения "проблемы", как открытие в Балтике специального анти-мультипликационного центра, а также помещение всех карикатуристов в санкционный список ЕС.

"Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!" — заключили в посольстве.

В студии "Анимаккорд" авторы сериала также ответили на статью. Глава студии Дмитрий Ловейко заявил, что на данный материал можно реагировать лишь с большой долей иронии.

Он подчеркнул, что "Анимаккорд" — коммерческий проект, не получающий госфинансирования. Ловейко добавил, что создатели сериала не имели в виду каких-либо политических параллелей.