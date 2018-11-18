Фото: argumenti.ru

Эстрадный певец Олег Газманов в эфире канала НТВ признался, что очень уважает и бережет русский мат. Об этом пишут "Известия".

При этом артист подчеркнул, что не будет использовать "крепкие" слова на сцене ради хайпа.

По мнению Газманова, матом необходимо ругаться. "На нем нельзя разговаривать", — заявил артист, с сожалением отметив, что сейчас сквернословят дети в школах, "нивелируя его мощь, силу".

"У мужчин звучит он дерзко, у детей и женщин — мерзко", — добавил музыкант.

Певец отметил, что пока три года был моряком, узнал такие выражения, что у лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова "уши трубочкой бы свернулись".