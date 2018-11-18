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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о росте зарплат и доходов граждан России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью банкира каналу "Россия".

"Сберегательная модель поведения — люди стали больше сберегать, чем тратить, — в прошлом году изменилась. В этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить", — приводит издание слова Грефа.

По мнению президента и председателя правления Сбербанка, у россиян в текущем году появилось больше уверенности, чем в прошлом.

Агентство напоминает, что в ноябре о росте реальных доходов населения заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, денежно-кредитная политика регулятора в части таргетирования инфляции позволяет "поддерживать реальные доходы населения, а не номинальные".