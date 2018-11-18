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Виниловая пластинка с последней неизданной композицией рок-группы "Кино" "Атаман" выйдет в России. Об этом пишет ТАСС.

Акустическую версию песни Виктор Цой записал в 1990-м году, в 2012-м была создана электрическая, однако выпустить ее на физическом носителе решились лишь в текущем году.

Уточняется, что Цой записал "Атамана" в 1990 году на домашний магнитофон. Позже ее нашла кинокритик Наталья Разлогова, с которой музыкант встречался в последние годы жизни, и передала барабанщику Григорию Гурьянову. В 2012 году композиция прошла ремастеринг. Также после обработки голос Цоя использовали для электрической версии песни, которую записали члены группы "Кино".

"Раньше не было какой-то концепции издания этой песни, но прошло время, вновь вошли в моду виниловые пластинки. Этот формат не очень распространен у нас в стране, но он позволил эту песню издать самостоятельно", — рассказал один из основателей музыкального издательства Maschina Records Максим Кондрашов. Он отметил, что на одной стороне пластинки находится акустическая версия, записанная Цоем, а на другой — электрическая 2012 года.

Печать винила по предзаказу началась в ноябре, официальная презентация сингла пройдет на концерте проекта "Симфоническое "Кино", который представляет песни легендарной группы в симфонической обработке, 22 ноября в Санкт-Петербурге. Релиз будет доступен в трех версиях: прозрачный виниловый диск, черный виниловый диск и компакт-диск, также содержащий демо-запись электрической версии. Единую обложку для всех трех вариантов создал петербургский художник Олег Котельников.

Также Кондрашов рассказал о планах издательства переиздать все альбомы "Кино". "Это совместная работа творческого коллектива музыкантов группы, сына Виктора Цоя Александра, которая займет время. Сингл стал первой ласточкой", — заключил он.