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Неизвестная женщина совершила самоподрыв в районе КПП на окраине Грозного, никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на врио главы МВД Чеченской Республики Апти Алаудинова.

Он отметил, что инцидент произошел накануне, 17 ноября, около 16:00. Женщина подошла к посту полиции №21 на окраине Старопромысловского района. Полицейские заметили ее неадекватное поведение, попросили остановиться и предъявить документы. Женщина не выполнила требование, а устремилась к посту.

В этот момент стражи порядка заметили на ней самодельную взрывчатку и произвели предупредительный выстрел. "Девушка осуществила самоподрыв", — рассказал Алаудинов.

Никто из мирного населения и силовиков не пострадал.

Подчеркивается, что инцидент не повлиял на жизнь города. "Обстановка в Грозном спокойная, субботний вечер. Люди гуляют по улицам, скверам, паркам", — сказали в пресс-службе главы республики.