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Полицейские смогли доказать попытку совершения краж денег со счетов жителей Алтайского края ранее судимому жителю Самарской области. Задержать мошенника удалось при помощи правильного общения бдительных бийчанок со злоумышленником, пишет "Катунь 24", ссылаясь на ГУ МВД России "Бийское".

Отмечается, что сами женщины смогли избежать материального ущерба. По фактам телефонного мошенничества и хищения средств со счетов возбуждены дела.

"Ранее были похищены деньги с банковских карт жителей Алтайского края, полицейские Межмуниципального управления МВД России "Бийское" совместно с коллегами из Главного управления выявили дополнительные составы преступления", — отмечает канал. Полицейские установили причастность обвиняемого к кражам, которые были не доведены до конца.

В данный момент житель Самарской области находится под стражей в следственном изоляторе. Правоохранители изъяли у него восемь сотовых телефонов, 75 сим-карт разных операторов связи и пять банковских карт.