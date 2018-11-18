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Мосгордума планирует запретить людям с судимостью работать в детских игровых комнатах, расположенных в торговых центрах, мера будет прописана в законопроекте о регулировании деятельности таких комнат, разрабатываемом в думе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

Ранее сообщалось, что Мосгордума проработает проект федерального закона, регулирующего деятельность детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах и внесёт его на рассмотрение в Госдуму до конца года. Проектом предлагается определить понятие деятельности по временному присмотру за детьми, установить требования к организациям и персоналу, осуществляющим временный присмотр, а также установить стандарт игровой комнаты.

"По сути работа аниматоров в таких комнатах схожа с деятельностью воспитателя. В настоящее время к педагогической работе не допускаются лица, имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, против несовершеннолетних. Аналогичный запрет должен быть установлен и для лиц, осуществляющих присмотр за детьми в игровых комнатах", — сказал спикер.

Шапошников отметил, что воспитатели таких комнат также должны иметь медицинские книжки, а сами комнаты и игрушки должны соответствовать гигиеническим нормативам, санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности.

"Введение единых, четких и прозрачных требований к работе детских игровых комнат не означает "завинчивание гаек" для бизнеса, мы просто хотим обеспечить безопасность наших детей и сохранить их здоровье", — подчеркнул он.