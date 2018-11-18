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Компания Disney, которая собирается перезапустить сагу "Пираты Карибского моря", может заменить Джонни Деппа и его героя капитана Джека Воробья на женщину-пирата, пишут "Известия", ссылаясь на портал HN.

Отмечается, что главной героиней может стать женщина-пират Рэдд, образ которой популярен на аттракционах "Пираты Карибского моря" в Диснейленде.

Одной из вероятных кандидаток на главную роль в новой картине издание называет Дейзи Ридли, звезду последних двух эпизодов "Звездных войн".

При этом подчеркивается, что работа над сценарием еще не завершена. Им занимаются Пол Верник и Ретт Риз — сценаристы "Дэдпула".

27 появилась информация, что Депп не будет сниматься в новом фильме про пиратов, поскольку последние картины с его участием не оправдали ожидаемых сборов в прокате. Также создателей не устраивает возраст 55-летнего Деппа.