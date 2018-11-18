Фото: vk.com/fishmen_altai

Алтайские рыбаки открыли сезон зимней рыбалки с наступлением морозов и ледоставом на водоемах. Об этом пишет "Алтайская правда".

За минувший день, 17 ноября, на рыбалку выехали десятки человек. Некоторые поделились снимками улова в паблике Алтайского рыболовного сообщества в соцсетях.

По словам рыбаков, в данный момент хорошо клюет окунь, карась и чебак. Один из рыбаков для демонстрации улова выложил слово "рыба" из пойманного.

При этом многие не раскрывают "клевых" мест. Участники просто пишут, что посетили Киприно или, например, озера под Барнаулом.