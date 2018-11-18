Фото: instagram.com

В Барнауле затопило итальянский ресторан "Моцарелла" после коммунальной аварии на проспекте Ленина. Об этом сообщил владелец заведения в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что ресторан был закрыт на косметический ремонт, но теперь открытие переносится на неопределенный срок, так как его нужно ремонтировать капитально. В частности, заведению нужно заменить всю мебель.

Читайте также: Топ ресторанов и кафе, которые открылись в Барнауле в 2018 году

"Друзья к сожалению, мы переносим открытие "Моцареллы" на неопределенный срок, у нас затопило весь ресторан, в результате порыва теплосетей снаружи здания. Теперь нам требуется не косметический ремонт а капитальный с заменой всей мебели", — написал владелец заведения.