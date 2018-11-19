Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует со снежной погоды и относительно небольшого "минуса".

"В отдельных районах снег, слабая метель, на дорогах местами гололедица, в утренние часы местами в западных и северных районах туман", — говорится в прогнозе синоптиков на понедельник, 19 ноября.

Дневные температуры в крае составят -5...-10 градусов. Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров.

В Барнауле в начале дня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет -6...-8 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.