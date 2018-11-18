Фото: 24smi.org

Экс-президент Украины Виктор Янукович был экстренно госпитализирован в московский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на kp.ru и его источники в медучреждении.

Издание пишет, что в пятницу, 16 ноября, в больницу в обездвиженном состоянии доставили человека, очень похожего на политика. По предварительным данным, у него было подозрение на серьезные травмы позвоночника и колена, которые он якобы получил, играя в теннис. Сообщается, что мужчина пробыл в институте недолго. Сначала его отправили в реанимацию, а после этого перевезли в частную клинику.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Янукович занимал пост украинского лидера с 2010 по 2014 год. После этого его свергли с поста. Новое руководство Украины обвинило его в создании преступной организации, злоупотреблении властью и госизмене, возбудив против Януковича уголовное дело.