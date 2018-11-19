Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 330 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 21 миллион рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Как отмечает автор объявления, дом на участке площадью 14,3 сотки находится в закрытом охраняемом поселке.

На цокольном этаже расположены большой каминный зал, бильярд-теннис, сауна, бочка, душевая кабина, санузел, хозблок и хозкомната. Также имеется погреб.

На первом этаже находятся кухня-гостиная с камином, холл, коридор, гостевой санузел, хозкомната, зимний сад из клееного бруса с панорамным остеклением, выход на площадку барбекю из зимнего сада.

На втором этаже — холл, две спальни, санузел с ванной, большой застекленный балкон на восточную сторону. Также есть мансарда площадью 50 квадратных метров.

"Дизайнерский ремонт, натуральные отделочные материалы. На участке вымощены площадки для двух авто, зона отдыха, зона барбекю. На солнечном участке сосны, ели, лиственные, альпийская горка, плодоносящие яблони, груша и пр. Натуральный природный ландшафт", — добавляет продавец.