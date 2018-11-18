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Следователи квалифицировали самоподрыв женщины в Чечне как посягательство на жизнь правоохранителя. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального управления СК по республике.

"Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России", — цитирует агентство слова собеседника.

Сотрудникам СК удалось установить личность смертницы, ей было 25 лет. Других сведений о ней не сообщается.

При этом источник в правоохранительных органах региона рассказал агентству, что погибшая — 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, которая зарегистрирована в Челябинской области. В последнее время она жила в Дагестане.

Напомним, инцидент произошел накануне, 17 ноября, около 16:00 мск. Неизвестная женщина совершила самоподрыв близ КПП в Старопромысловском районе Грозного. Смертница погибла, больше никто не пострадал.