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Запрет на парковку машин в ночное время вводят на этой неделе на целом ряде участков улиц в Барнауле.

Ранее в городской администрации сообщали, что данная мера предпринимается в целях обеспечения беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники. В итоге в краевой столице в некоторых местах будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время.

Работы по установке запрещающих знаков будут выполняться с 20 ноября.

Вето на ночную парковку будет наложено на следующих участках: