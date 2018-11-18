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Россия может закрыть Азовское море для украинских судов, но это может привести к "большой войне" с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью бывшего замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко для "Апострофа".

Однако, по его мнению, военный конфликт с Москвой будет нецелесообразным для Киева, поскольку он не сможет ответить российской армии. Романенко добавил, что Запад не станет вводить войска на Украину, поскольку опасается, что из-за этого разгорится Третья мировая война. Единственная помощь, на которую может рассчитывать Киев, отмечает экс-глава генштаба, — это дипломатическая и экономическая.

"Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет", — сказал он.

Помимо этого, добавил Романенко, против России могут ужесточить санкции, однако он заведомо усомнился в их эффективности.

"Санкции против России не сравнимы с рейгановскими санкциями в отношении (Советского. — Прим. ред.) Союза, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается, и у Кремля еще есть серьезные резервы", — посетовал военный эксперт.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может блокировать Азовское море для прохода украинских кораблей в ответ на задержание украинскими властями 15 судов, которые до этого заходили в порты на Крымском полуострове.

Киев неоднократно обвинял Москву в "дестабилизации" ситуации, не приводя при этом каких-либо доказательств своих утверждений.