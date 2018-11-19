Фото: automedia.investor.bg

Самые распространенные марки премиальных автомобилей в России назвали аналитики агентства "Автостат".

Так, отмечается, что по состоянию на 1 июля 2018 года в нашей стране зарегистрировано 2,8 миллиона премиальных автомобилей. Это порядка 6,5% от всего российского парка легковушек.

Самой распространенной маркой в премиальном сегменте оказался Mercedes-Benz, число зарегистрированных легковых автомобилей которого составляет 652,7 тысячи единиц.

Второе место у Audi с результатом 620,1 тысячи экземпляров. Также в тройку лидеров попали автомобили BMW — 571,7 тысячи штук.

Всего на долю этих немецких брендов в России приходится более 65% парка премиальных машин.

Что касается других люксовых брендов, то в России также популярны Lexus (260,9 тысячи штук), Volvo (246,9 тысячи штук) и Land Rover (170,5 тысячи штук). Впрочем, эти марки уступают по популярности "немецкому трио".