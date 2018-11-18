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Правительство предложило снизить или отменить НДС на полезные продукты. Также предлагается ввести акцизы на вредные продукты, включая колбасы, соленые закуски и газировку, а также повысить акцизы на табак и алкоголь. Россиян расстроит отсутствие возможности покупать любимые вредные продукты, сообщает радио Sputnik, ссылаясь на независимого экономического эксперта Антона Шабанова.

Напомним, предложения по снижению НДС и введения акцизов подготовил экспертный совет при кабмине к нацпроекту "Демография". Данный проект нацелен на повышение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

По словам Шабанова, "игры с НДС будут хорошим стимулом немного оздоровиться". При этом эксперт считает, что данные меры не помогут полностью оздоровить нацию.

"Акцизы на некоторые товары по типу алкоголя, табака, сладкой газировки – это товары, которые вырабатывают своеобразную пищевую привычку. Здесь нужно бороться не только экономическими, но и психологическими, поведенческими способами. Нужна более обширная просветительская деятельность, что в еде хорошо, а что плохо", — добавил Шабанов.

По его словам, из-за повышения акцизов некоторые россияне частично откажутся от вредных продуктов, так как не смогут себе их позволить."Это будет достигнуто за счет некого социального напряжения, потому что люди будут не очень счастливы от того, что им будет не по карману покупать их любимые, пусть и вредные продукты", – заключил эксперт.