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Воспитанники алтайского школьного лесничества "Хранители леса" вместе с руководителем Оксаной Арсеньевой помогли выявить факт лесного браконьерства. Инцидент произошел в октябре, пишет пресс-служба регионального Минприроды.

Школьники занимались сбором мусора и выявили прямо на экологической тропе факт незаконной рубки 12 сырорастущих берез. Об этом они сразу же рассказали лесному инспектору.

Специалист Панкрушихинского лесничества, выехав на место лесонарушения, вызвал полицейских. Ущерб от незаконной рубки берез объемом семь кубометров составил 160 тысяч рублей.

Спустя две недели правоохранителям удалось найти "черного лесоруба". Им оказался житель села Панкрушиха Панкрушихинского района, который жил рядом с экологической тропой.

Нарушитель частично возместил ущерб и дал признательные показания. Уголовное дело по факту незаконной рубки передано в суд. Максимальное наказание, грозящее нарушителю — до двух лет лишения свободы и до 200 тысяч рублей штрафа.