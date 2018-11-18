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Правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве человека в дагестанском ночном клубе. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ночном клубе "Best", который находится в городе Махачкале. Между пьяными молодыми людьми возник конфликт. В итоге один выхватил пистолет и расстрелял двоих обидчиков. Прибывшие медики констатировали смерть одного из пострадавших, другой был доставлен в Республиканский ортопедо-травматологический центр.

Источник отметил, что состояние раненого тяжело. "Он находится в реанимации, но — в сознании, его допрашивают следователи", — добавил собеседник агентства.

По словам другого источника, убитый являлся лейтенантом Росгвардии, находившимся не при исполнении.

Также сообщается, что стрелок — это чемпион мира по рукопашному бою. Следователи знают его имя и фамилию. "Его ищут. Возбуждено уголовное дело", — добавил собеседник.

Агентство подчеркивает, что официального подтверждения информации нет.