Фото: instagram.com/marynova888

Страдающая анорексией 26-летняя уроженка Барнаула вернулась в столицу Алтайского края. Девушку привезли в город на реанимобиле из Нижнего Новгорода. Сейчас Кристина весит 21 килограмм, а до лечения весила 17 килограмм, пишет "Алтайская правда", ссылаясь на "КП".

Издание пишет, что девушку выписали из клиники с условием, что она будет дальше лечиться и продолжит реабилитацию. Сражаться с анорексией девушке помогает звезда "Дома-2" Мария Кохно, которой ранее ставили такой же диагноз. Теперь Кохно организовала фонд помощи больным анорексией и взяла под опеку Кристину.

Вернувшаяся в Барнаул девушка занимается дома аутогенными тренировками, расширяет рацион питания: теперь в нем появились красная рыба, красная икра, пюре и специальные смеси. Также она ходит к врачам общей практики, который ставят девушке уколы и системы для поддержания организма. Иногда Кристина выходит погулять, но это опасно, поскольку в Барнауле холодно и увеличивается риск простудных заболеваний.