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Британская торговая сеть Sainsbury's с воскресенья, 18 ноября, начала продавать жареных кузнечиков со вкусом барбекю. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на агентство Associated Press.

Лакомство от компании Eat Grub будет доступно покупателям в 250 магазинах сети. Одна порция кузнечиков будет стоить £1,5 (1,93 доллара).

В торговой сети советуют употреблять кузнечиков либо как самостоятельною закуску, либо в сочетании с лапшой или салатом.

Основатель Eat Grub Шами Радиа отметил, что насекомыми питаются два миллиарда человек в мире, а опрос среди британцев показал, что около 46% готовы попробовать необычные блюда.

Радиа отметил, что задачей его компании является демонстрация Западу, что насекомые "обладают очень хорошими экологическими показателями, а также являются очень вкусными и не должны игнорироваться в еде".